"kreuz & quer"-Chef: "Ohne Quote ist eine Doku nicht gelungen"

Der ORF hat den Auftrag, sich mit allen Religionsgemeinschaften in Österreich zu beschäftigen. Wie regeln Sie das anteilsmäßig?

Es gibt Dokus, die klar ein konfessionelles Thema abdecken, hier versuchen wir, ausgewogen zu sein. „kreuz & quer“ ist ein Format für alle unsere Gebührenzahler. Wir haben Zuschauer, die sich für klassische Religionsthemen interessieren genauso wie Agnostiker oder Atheisten. Daher muss unser Programm so spannend sein, dass es die anderen auch interessiert. Das ist die Kunst.

Sie behandeln da gesellschaftlich wichtige Themen. Ist halb elf am Abend nicht ein undankbarer Sendeplatz dafür?

Natürlich ist es spät, aber der Sendeplatz hat auch einen großen Vorteil, denn um diese Uhrzeit können wir ein bisschen mehr ausprobieren. Ich lege viel Wert darauf, dass wir Experimente wagen. Das können wir uns quotenmäßig leisten, aber wir müssen es uns auch leisten.

Widerspricht der Blick auf die Quoten nicht dem Gedanken von „Public Value“, von Qualitätsinhalten?

Eine Doku, die einen wichtigen Inhalt hat, aber keine Quote, ist nicht gelungen. Wir haben den Auftrag, auch das Publikum zu erreichen. Das macht’s für uns ein bisschen schwieriger, aber das ist auch der Spaß an der Arbeit.

Sie haben Biochemie studiert – wie sind Sie zu „kreuz & quer“ gekommen?

Ich habe mich auch in der Biochemie immer dafür interessiert, welche Konsequenzen das Handeln der Wissenschaft hat – etwa bei Fragen der Reproduktionsmedizin. Was wird man sich in Zukunft genetisch alles aussuchen können, wenn es darum geht, Kinder zu bekommen? Dürfen wir alles, was wir können? Eine äußerst spannende Thematik, von der ich weiß, dass sie auch unser Publikum interessiert.

Zur Person

Christoph Guggenberger ist seit 2003 Sendungsleiter des ORF-Formats „kreuz & quer“. Studium der Biochemie, danach war er u. a. beim KURIER und beim Radio tätig.