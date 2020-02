Kreiml & Samurai: Zwei echte Wiener „auf olle 4re“

Bei Kreiml & Samurai wird es nie zu klischeebeladen, nie zu „tiaf“, obwohl die Wortwahl gerne härter ausfällt. Klar wird dabei auch übertrieben. Davon lebt das Hip-Hop-Genre. Aber im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen besingen sie keine teuren SUVs, in denen man mit wenig Hirn auf dicke Hose machen kann. Von der Attitude her seien sie eher Punks als Gangsterrapper, sagt Samurai. Und so wird man auch nicht gegenüber Frauen ausfällig. Anstatt dauernd über das neue Gucci-Handtascherl und die freshen Sneaker zu rappen, politisiert man lieber am „ Würstlstand“ bei einer „Eitrigen“, also einer Käsekrainer (natürlich mit süßem Senf, was sonst?!) und widmet dem „Boulevard“, der Polizei und Herbert Kickl ein paar Zeilen.

„Wir haben mit Marken und Luxus nichts am Hut, das ist nicht unsere Welt. Unsere Welt ist der Grind. Wir gehen lieber ins Tschocherl und trinken dort unser Bier. Wir sind inhaltlich ein Gegenstück zum gerade überall zu hörenden Deutschrap“, sagt Samurai.