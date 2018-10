Kosmonauten und Parallelwelten: Die skurrilsten TV-Krimis

Am Montag (ORF2, 20.15 Uhr) ermitteln Angelika Schnell ( Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) in einem skurrilen Fall: Die Friseurin Astrid (Eva Maria Marold) kann ihren frisch erneuerten Garten nicht lange genießen – denn genau dort schlägt ein Kosmonaut ein. Beim Toten werden Pläne zu einem russischen Angriff auf Europa gefunden, was die geheime Abteilung V des Innenministeriums auf den Plan ruft.