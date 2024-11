Konzerthaus Wien: Feinsinnigkeiten und Klanggewalten mit Brahms

Im letzten Konzert ihrer vierteiligen Gesamtaufführung der vier Symphonien und der vier Instrumentalkonzerte von Johannes Brahms wurde jetzt die jeweiligen Erstlinge präsentiert. Und so folgte nach der Pause dessen beliebte 1. Symphonie: Das unverkennbar „beethovennahe“ Werk wurde mit hoher Vitalität, reich an Dynamik in den Ecksätzen, aber auch durchaus feinsinnig in der zarten Melodik der mittleren Sätze musiziert. Und schmuseweich wurde als Höhepunkt das sehnsuchtsvolle, verträumte Hornthema vom Solohornisten gespielt und von einem Klangteppich des Orchesters unterlegt, bevor in warmen, farbenreichen Streichern das an Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ gemahnende, eingängige Hauptthema ertönte.