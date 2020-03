Konzerte in Zeiten der Corona-Krise: Rey Lenon und Don’t Go live

Das erste Youtube-Konzert des heimischen Label Problembär Records war ein großer Erfolg. Der Nino aus Wien schauten vergangenen Freitag beim Musizieren rund 20.000 Menschen von zu Hause aus zu. Das Video steht hier weiterhin zum Abruf bereit und liegt bereits bei 25.000 Aufrufen.

"Wir freuen uns sehr, dass das Angebot angenommen wird und wir unseren Künstlern eine Bühne und auch ein bisschen finanzielle Unterstützung bieten können. Deswegen dehnen wir die Geschichte jetzt auch auf das Schwesterlabel Seayou Records aus", heißt es in einer Aussendung.

Am Mittwoch werden um 20 Uhr Rey Lenon und eine Stunde später Don’t Go live auftreten - das Konzert wird via Youtube gestreamt. Hier ist der Link dafür: https://www.youtube.com/user/SeayouRecords

Da Erstere ohnehin solo unterwegs ist und Zweitere sich als Ehepaar einen Haushalt teilen, werden keine Quarantäne-Regeln verletzt.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das, was einem am Mittwoch erwartet:

Rey Lenon: "Fever"