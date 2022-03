Konzeptkünstler Josef Bauer 88-jährig gestorben

Als der 2. Weltkrieg endete, war Josef Bauer 11 Jahre alt und glaubte, dass es von nun an keine Zeitungen mehr geben würde: Über was sollten diese denn berichten, wenn es keinen Krieg mehr gab?

Bauer stieß in das Schweigen nach dem Krieg vor, suchte nach einer Sprache, die auch ein Vokabular der Formen mit einschloss. Mit Buchstaben-Objekten, die er für inszenierte Fotografien mitunter wie in einer Prozession durch die Landschaft trug, entwickelte er bald starke, eigenständige Ideen. In vielem schien er vorwegzunehmen, was in der Hand von anderen Künstlern später legendär werden sollte - etwa die kontextabhängigen, für den Gebrauch bestimmten Skulpturen, die Franz West später "Passstücke" nennen sollte.