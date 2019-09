Josef Bauer im Belvedere 21: Anpacken gegen die Sprachlosigkeit

Die Belvedere-Schau bietet einen faszinierenden Schaulauf von ästhetisch klaren und zugleich raffinierten Ideen. Dass Bauer in seinen Werkserien so viele verschiedene Einfälle verfolgte, mag ihm am Markt zum Nachteil gereicht haben: Einen Markenzeichen-Stil, den man sofort mit ihm assoziiert, gibt es kaum.

Am ehesten wiedererkennbar sind seine langen Stäbe, die auf der Spitze in Buchstaben auslaufen – sie waren im Vorjahr in der Wiener Galerie Krobath und in der „1968“-Schau im Linzer Lentos Museum prominent zu sehen. Ihren Hintergrund haben die Objekte einerseits in Bauers Biografie (er war mehrfach er Staatsmeister im Stabhochsprung), andererseits in den Protestmärschen der 1968er: Die dort getragenen Schilder und Transparente erscheinen bei Bauer abstrahiert, ohne klar lesbaren Inhalt, aber mit symbolischer Aufladung.

In einer Fotoserie, in der Bauer die Objekte umherschleppt, kann man außerdem einen kreuztragenden Jesus erkennen. Von der Polit-Demonstration zur Monstranz, mit der zu Fronleichnam Hostien präsentiert werden, ist es von hier nicht mehr weit. Es ist nur einer von vielen Querbezügen, die Bauer in der Welt der Zeichen und Zeigegesten offenbart: Ein hochinteressantes Werk, das es nun in bislang nicht gekannter Breite zu entdecken gibt. Bis 12. Jänner 2020