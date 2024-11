Komponist Giacomo Puccini: Das Genie als Lebemann

Dass er „nur“ zwölf Opern schreibt (bei Mozart waren es in wesentlich kürzerer Zeit 21) liegt wohl daran, dass ihm seine Opernerfolge ein Vermögen einbringen, das es ihm ermöglicht, sich mit seiner Arbeit Zeit zu lassen. Außerdem führt er einen extravaganten Lebensstil, zählt zu Italiens ersten Automobilisten und ist als Freund schneller Sportwagen viel auf Reisen. Eine wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden: Als er 1903 – gerade mit Madame Butterfly beschäftigt – einen schweren Unfall hat, zieht er sich Verletzungen zu, an denen er lange laboriert.

Einige Reisen führen Puccini nach Wien, wo er gerne Vorstellungen seiner eigenen Werke besucht. Es ist überliefert, dass er von manchen seiner Arien so überwältigt war, dass ihm im Opernhaus die Tränen herunterrannen. Die Wiener liebten ihren Puccini, auch wenn Kritikerpapst Eduard Hanslick seine Bohème in der Neuen Freien Presse als „harmonische Scheußlichkeit“ und andere seine Musik als kitschig bezeichneten.

Auch in seiner Ehe hat Puccini zahlreiche Affären, die seine Frau zu glühender Eifersucht treiben. Ein Fall hat eine geradezu opernreife Handlung: Elvira bezichtigt ihren Mann – diesmal zu Unrecht – ein Verhältnis mit dem in der noblen Puccini-Villa bei Viareggio tätigen Dienstmädchen zu haben. Die junge Frau verzweifelt an dem falschen Verdacht und nimmt sich das Leben. Die Tragödie sorgt nicht nur in Italien für Schlagzeilen.

Apropos: Madame Butterfly ist bei der Uraufführung am 17. Februar 1904 an der Mailänder Scala ein Misserfolg, ihren Durchbruch erlebt die Oper erst nach mehreren Überarbeitungen durch Puccini. Er selbst bezeichnet sie, vielleicht gerade wegen ihrer „schweren Geburt“, als seine Lieblingsoper.

Tosca liegt am Boden

Im Jahr 1913 wird der Maestro während einer Probe seiner Tosca an der Wiener Hofoper Zeuge einer Episode, die Wiens „Primadonna assoluta“ Maria Jeritza so schilderte: Unmittelbar vor ihrem Gebet als Tosca fiel die Jeritza durch eine ungeschickte Bewegung vom Sofa und blieb am Boden liegen. Peinlich berührt, entschuldigte sie sich mit den Worten „Scusi, Maestro“ bei dem im Zuschauerraum sitzenden Komponisten. Puccini, sichtlich angetan von der Situation, rief zurück: „Weiter, weiter, gut so!“ Also blieb die Jeritza während ihrer Arie statt auf dem Sofa am Boden liegen – und so wurde die Szene von ihr und etlichen ihrer Nachfolgerinnen dann auch gesungen. Weil der Meister es so wollte.

Die sehnsüchtig erhoffte Fertigstellung der Turandot sollte Giacomo Puccini, wie erwähnt, also nicht erleben. Und doch ist sie heute, hundert Jahre nach seinem Tod, eine der weltweit meistgespielten Opern. Die Uraufführung der unvollendeten Fassung fand eineinhalb Jahre nach Puccinis Tod, am 25. April 1926, an der Mailänder Scala statt.

Und die Vorstellung hat Musikgeschichte geschrieben: Das Orchester spielte Turandot unter der Leitung von Arturo Toscanini. Nach der letzten von Puccini komponierten Note legte der Dirigent den Taktstock nieder und sagte: „Hier endet das Werk des Meisters. Danach starb er.“