Die Marboe-Familiensaga

Die Mutter musste ihre drei halbwüchsigen Söhne nun allein über die Runden bringen. In dieser Situation nahm sich der angeheiratete „Onkel Schwips“, wie der damalige Außenminister Leopold Figl familienintern genannt wurde, Peter Marboes an. „Ich durfte oft mehrere Wochen lang bei den Figls sein… Ich erlebte Onkel Leopold nie mürrisch oder launisch, immer strahlte er eine gewisse Fröhlichkeit, eine strukturelle Zuversicht aus.“

Drei Brüder machen Karriere

In dem Buch finden sich mehrmals die Worte „Glück gehabt“. Tatsächlich machen alle drei Marboe-Brüder Karriere. Ernst Wolfram wird ORF-Intendant, Philipp Diplomat und Peter geht in die Politik, zunächst als Sekretär von Bundeskanzler Josef Klaus. Eine Anekdote aus diesen Tagen, von Peter Marboe erzählt: Josef Klaus spaziert nach einer langen Parlamentssitzung spätabends, begleitet von seinem Sekretär Marboe, zum Ballhausplatz, da kommt am Graben eine „Schöne der Nacht“ auf den Kanzler zu, erkennt ihn nicht, hakt sich in dessen Arm ein und fragt: „Na, Vaterl, wie wär’s denn mit uns zwei?“

Klaus ist außer sich, dass in der Wiener City Prostituierte ihrer Tätigkeit nachgehen und beauftragt Marboe, am nächsten Morgen den Bezirksvorsteher der Innenstadt anzurufen und ihm nahezulegen, dass dies abzustellen sei. „Und so kam es, dass Schritt für Schritt nächtliches Geschehen dieser Art von der Innenstadt und den angrenzenden Bezirken zum Gürtel verlegt wurde.“

Später, als Direktor des österreichischen Kulturinstituts in New York, wird Peter Marboe von Kurt Waldheim als Büroleiter in das Team für die Bundespräsidentenwahlen 1986 nach Wien geholt. Der als weltoffen und liberal bekannte Marboe, der sich in den USA um die Verständigung mit den dort lebenden Emigranten bemüht hatte, weiß nicht, was da auf ihn zukam.