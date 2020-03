"König Johann": Blitzschachspiel mit österreichischer Beteiligung

In den Kasematten konventionelles Theater zu spielen, ist allerdings keine so gute Idee. Weil es sich nicht um „Säle“, sondern um „Schläuche“ handelt. Man sitzt also in Zweierreihe entlang einer ellenlangen Tafel, von Andreas Lungenschmid aus Holztüren gezimmert. Leider legt Krassnigg keinen Wert darauf, diese als Catwalk oder Bühne zu nutzen. Und so muss man ordentlich den Kopf recken, um das Geschehen ganz hinten, in der „Apsis“, mitzukriegen.