Knife Fight Club: Neues Koch-Duell auf Vox

Die beiden TV-Köche Tim Mälzer und Tim Raue bitten ab heute zum kulinarischen Schlagabtausch: In der neuen Vox-Sendung "Knife Fight Club" treten donnerstags jeweils zwei Spitzenköche gegeneinander an. In nur 60 Minuten sollen sie ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Zu Beginn werden ihnen drei Zutaten vorgegeben, die sie dafür verwenden müssen. Zusätzlicher Stressfaktor: Während die Kandidaten am Herd stehen, sitzen die Juroren Mälzer und Raue am Tresen und kommentieren, was sie sehen. Auch das Publikum verfolgt das Geschehen aus nächster Nähe.