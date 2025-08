Kneecap jedenfalls hat damit schon eine längere Geschichte: Social-Media-Aufnahmen zeigen, dass die Band im November 2023 „Hoch Hamas! Hoch Hisbollah!“ gerufen haben soll. Ein Bandmitglied hielt wohl eine Flagge der Terrororganisation Hisbollah auf der Bühne in Händen – deswegen wurden in Großbritannien Ermittlungen nach dem Terrorismusgesetz aufgenommen. Nächster Prozesstag ist der 20. August.

Die Band weist die Vorwürfe zurück und sagt, dass ein Fan diese auf die Bühne geworfen und das Bandmitglied sie nur aufgehoben habe, ohne zu wissen, was darauf ist. Man habe weder Hamas noch Hisbollah unterstützt, sagten sie laut Guardian. Die Anklage sei nur ein Versuch, sie zum Schweigen zu bringen.

Schweigen dürfte jedenfalls nicht so ihre Sache sein. Auch beim US-Festival in Coachella gingen sie mit ihrer Israel- und US-Kritik („Genozid“) so weit, dass ihre dortige Buchungsagentur die Zusammenarbeit beendete. Sharon Osbourne, die selbst irisch-katholische und jüdische Wurzeln hat, beklagte die „Projektionen von anti-israelischen Botschaften und Hassrede“ der Band, „diese unterstützt offen terroristische Organisationen“, schrieb sie auf Social Media.