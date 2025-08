"Handfester Skandal": FPÖ fordert Absage von Hip-Hop-Konzert

"Diese Gruppe ist dafür bekannt, Hamas und Terror in ihren Texten zu verherrlichen. Dass eine solche Veranstaltung mitten in Wien stattfinden darf, ist ein handfester Skandal", meinte Lugner. Der FPÖ-Politiker fordert die Behörden auf, "unverzüglich ein Veranstaltungsverbot auszusprechen".

Eine APA-Anfrage an den Betreiber der Konzerthalle im Gasometer blieb bisher unbeantwortet. In Österreich waren Kneecap zuletzt vor drei Jahren Gast am Frequency Festival in St. Pölten.