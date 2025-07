Wien-Auftritt von umstrittener Rap-Band Kneecap angekündigt

Einreiseverbot und Unterstützung

Zahlreiche Kunstschaffende stellten sich hinter Kneecap. Gitarrist Tom Morello bezeichnete sie als "die nächsten Rage Against the Machine". Eine zuletzt angekündigte UK-Tour der Band war innerhalb kürzester Zeit komplett ausverkauft. Ungarische Behörden haben dagegen Kneecap die Einreise für einen Auftritt beim Sziget-Festival untersagt. Sie werfen der Band antisemitische Hassreden und Lobeshymnen auf die militante Hamas vor. In Österreich waren Kneecap vor drei Jahren Gast am Frequency Festival in St. Pölten.

Der Vorverkauf startet am 1. August, 10 Uhr, https://racoonlive.eu