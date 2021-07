Knall vor der großen Premiere: Opernfestspiele pleite

Vorhang auf für eine erfolgreiche Zukunft“ – unter diesem Motto hatten die Opernfestspiele St. Margarethen für Dienstag zu einem Pressefrühstück geladen. Aber schon am Montagnachmittag wurde klar, was eigentlich damit gemeint war. Denn: Das Unternehmen Opernfestspiele St. Margarethen GmbH & Co. KG mit Sitz im niederösterreichischen Pitten hat noch am Nachmittag ein Insolvenzverfahren beantragt. Das bestätigte Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform.

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde umgehend vom Konkursgericht Wiener Neustadt eröffnet.

Die Gesellschaft um Intendant Wolfgang Werner hat 9,1 Millionen Euro Schulden angehäuft, verfügt aber nur über ein Vermögen in Höhe von 5,18 Millionen Euro. Von der Pleite betroffen sind 16 Mitarbeiter und 80 Gläubiger. Letzteren wird 20 Prozent Quote innerhalb von zwei Jahren geboten.

Sowohl die Opernfestspiele (OFS) als auch die Esterházy-Betriebe in ihrer Funktion als Vermieter des Römersteinbruches, in dem seit 1996 große Opern-Produktion gezeigt wurden, wollten sich am Montag nicht zur Insolvenz des Unternehmens äußern. „Wir können heute keine Stellungnahme abgeben“, hieß es von den Opernfestspielen.