Klitclique: Mit "$teuergeld" gegen Gender-Klischees

Obwohl prekäre Lebensumstände Thema der Klitclique sind, ist nicht nur der Album-Download, sondern auch die Release-Party (Samstag, 16. Juni, 20.00 Uhr in der Wiener Nordbahnhalle) kostenlos; wobei die Album-Produktion durch die Kulturförderschiene Shift unterstützt wurde. "Jede, die will, soll kommen und sich mit uns freuen, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben", so die Klitclique. Gegen "$ teuergeld, Oida, freu dich für mich" (Einstiegstrack) haben sie aber auch nichts.

Veranstaltungstipp: Die Album Release-Party findet am Samstag, 16. Juni ab 20.00 Uhr in der Wiener Nordbahnhalle statt; weitere Acts: Ebow, Fauna, Therese Terror, DJ Angel und andere; Eintritt kostenlos