Klimts "Insel im Attersee" bringt bei Auktion 53,2 Millionen US-Dollar

Sieben Minuten lang dauerte der Bieterkampf bei Sotheby's am Dienstagabend (Ortszeit) in New York: Am Ende fiel der Hammer für das Landschaftsgemälde "Insel am Attersee" von Gustav Klimt (1902) bei 46 Millionen US-Dollar, knapp über dem Schätzwert von 45 Millionen. Inklusive Prämien hat der neue Besitzer 53,2 Millionen US-Dollar (rund 48,9 Millionen Euro) zu zahlen. Bei dem Käufer handelt es sich um einen Privatsammler aus Japan, gab das Auktionshaus bekannt.