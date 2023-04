Klimts "Insel im Attersee" kommt in New York zur Auktion

Es zeigt einen See, doch es ging über den großen Teich: Das Landschaftsbild "Insel im Attersee", 1902 während Gustav Klimts erstem Sommerhaufenthalt in Litzlberg entstanden, gehörte über lange Zeit hinweg Otto Kallir, dem Gründer der "Neuen Galerie", der heutigen Galerie St. Stephan in Wien. 1939 musste Kallir emigrieren - zuerst nach Paris, wo er die "Galerie St. Etienne" (französisch für St. Stephan) gründete, und später nach New York, wo er eine Galerie unter gleichem Namen eröffnete. Als er dort 1959 die erste Klimt-Solo-Schau in den USA veranstaltete, war das Werk ausgestellt.

Am 16. Mai kommt das Gemälde nun bei Sotheby's zur Auktion: Der Schätzwert wird "in der Region von 45 Millionen US-$" angegeben. Der Auktionsrekord für ein Landschaftsgemälde von Klimt liegt allerdings deutlich höher: Das Gemälde "Buchenwald/Birkenwald", aus dem Belvedere restituiert und später im Besitz des Microsoft-Gründers Paul Allen, erzielte im Vorjahr einen Preis von 104,5 Millionen US-$.