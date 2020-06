Klimts "Beethovenfries": Entscheidung über Rückgabe fällt am 4. Dezember

Der Kunstrückgabebeirat des Bundes will am 4. Dezemberüber eine mögliche Rückgabe von Gustav Klimts „ Beethovenfries“ beraten. Das bestätigte die wissenschaftliche Koordinatorin der Kommission für Provenienzforschung, Eva Blimlinger, dem KURIER.

Der 1902 für die "Beethoven-Ausstellung" der Secession geschaffene Fries ist neben Jan Vermeers „Malkunst“ das wohl prominenteste Kunstwerk in Österreich, um das in jüngster Zeit eine Restitutionsdebatte entbrannt ist. Heute ist das Werk in einem eigens geschaffenen Raum im Untergeschoß des Secessionsgebäudes ausgestellt; es ist ein Magnet für Touristen und für am Jugendstil interessierte Wienerinnen und Wiener.