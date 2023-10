Klimt zieht: "Secessionen"-Ausstellung in Berlin wird verlängert

Ein Trio revolutionärer Kunstbewegungen geht in die Verlängerung auf der Berliner Museumsinsel. Die viel besuchte Ausstellung "Secessionen" zur jeweils umwälzenden Rolle von Gustav Klimt (1862-1918) in Wien, Franz von Stuck (1863-1928) in München und Max Liebermann (1847-1935) in Berlin bleibt länger als geplant. Die etwa 220 hochkarätigen Arbeiten von rund 80 Künstlern in 13 thematischen Räumen sind noch bis zum 5. November zu sehen.