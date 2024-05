Im Rahmen der zweiten und letzten Fördertranche für "Klimafitte Kulturbetriebe" werden insgesamt 67 Projekte österreichweit mit 8,3 Mio. Euro unterstützt. Das teilte das Kulturministerium am 17. Mai in einer Aussendung mit. Der Topf für Ökologisierungsmaßnahmen der heimischen Kunst- und Kulturbetriebe war in Summe mit 15 Mio. Euro gefüllt.