Kleist als MeToo-Stück ohne moralischen Zeigefinger

Juliette Larat fühlt sich in Wien sichtlich wohl. „Wien ist die ultimative Traumstadt.“ Wien habe ein französisches Flair, sagt die in Heidelberg geborene und in Straßburg aufgewachsene Französin. „Ich fühle mich hier zu Hause.“

Die Theatervernarrtheit der Wiener hat sie schon gespürt: „Die Wohnungssuche wurde tatsächlich dadurch erleichtert, dass ich Schauspielerin bin.“

Zweisprachig

Dass sie zweisprachig aufwachsen ist – ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Franzose –, sieht die 22-Jährige als Vorteil: „Ich muss vor jedem deutschen Satz aus dem Französischen übersetzen und umgekehrt. Es ist also eine ständige Arbeit für das Hirn.“

Larat wollte ursprünglich Bühnenbildnerin werden und hat in Salzburg als Billeteurin gearbeitet. Dann begann sie, am Mozarteum Schauspiel zu studieren: „Im deutschsprachigen Raum gibt es Ensembles, in Frankreich nicht. Der Schauspielberuf ist dort deutlich unsicherer als hier. Ich finde die Idee eines Ensembles wunderbar, ich sehne mich immer nach Gemeinschaft, nach Austausch.“

Machtmissbrauch

Ihre erste Rolle im Theater in der Josefstadt ist gleich eine große: Sie spielt die Eve in Kleists „Der zerbrochne Krug“. Also eine junge Frau, die Opfer sexualisierter Gewalt wird. Eine Art frühe MeToo-Geschichte. „Ja, so legen wir es auch an. Es ist die Geschichte eines sexuellen Machtmissbrauchs, wobei man ja nie genau weiß, was passiert ist.“