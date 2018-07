Klaus Schubert: Österreicher rockt mit internationaler Elite

Auch Don Airey, der Keyboarder von Deep Purple, war damals dabei. Er ist auch auf „Commander Of Pain“ wieder vertreten. Neu dabei ist Jennifer Batten. Während Viele ihren Beitrag per Internet schickten, war Batten mit Schubert persönlich im Studio. „Sie gab in einer Tiroler Musikschule einen Workshop, das haben wir ausgenützt. Wir hatten ihr vorher ein paar meiner Songs geschickt, damit sie meinen Stil kennenlernt, und sie hat sofort zugesagt. Ich wollte sie dabei haben, weil sie einen unverwechselbaren Stil hat – der noch dazu ganz anders ist als meiner.“

Ken Hensley, ehemals Uriah Heep, enttäuschte Schubert: „Er hat auch sofort zugesagt, aber dann ein Jahr nichts gemacht. Jetzt ist mir klar, warum er nicht mehr bei Uriah Heep ist: Das ist einer der besten Musiker, die ich kenne, ein Idol von mir – aber so kann man nicht arbeiten.“

Hensleys Beitrag kam zwar irgendwann doch in Innsbruck an, aber zu spät für die CD. Er wird jetzt als Bonustrack bei einer späteren Vinyl-Auflage von „Commander Of Pain“ zu hören sein.