Einmal jemand anderer sein

"Für die Serie habe ich mit Anhängern ganz unterschiedlicher Kostüm-Vereine Kontakt aufgenommen und sie dann in der jeweils eigenen Wohnung fotografiert“, sagt Pichler im KURIER-Interview. Gefunden habe er die Leute am Stammtisch und in Internetforen.

Auf den nun vorliegenden Bildern sieht man Menschen in prunkvollen Rüstungen, im überdimensionalen Bären-Kostüm oder selbst genähten Fantasy-Outfits.

"Das Schwierigste am Projekt war, die Leute davon zu überzeugen, sich in der eigenen Wohnung fotografieren zu lassen. In der Wohnung deshalb, weil sie sehr viel über den Geschmack und Persönlichkeit der Menschen verrät“, analysiert Pichler sein Konzept. "Diejenigen, die mitgemacht haben, waren von Anfang an begeistert vom Projekt, und ich bin mit vielen Leuten nach wie vor in Kontakt."

Er hoffe auch, dass viele von den Porträtierten zur Ausstellung in die Galerie Anzenberger am Gelände der ehemaligen Ankerbrotfabrik (Absberggasse 17, 1100) kommen werden. Zeit bleibt ihnen dafür noch genug, denn "Just The Two Of Us" ist bis 2. Mai zu sehen. Gezeigt werden bei der Schau auch noch ausgewählte Arbeiten aus Klaus Pichlers Projekten "Dust", "Skeletons", "In The Closet" und "One Third".