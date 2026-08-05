Klangwechsel beim langsamsten Konzert der Welt: Ende 2640 geplant

Während bei den Salzburger Festspielen noch darüber geredet wird, dass sechs Stunden und elf Minuten schon eine recht lange Dauer für eine Oper sind, wird im ostdeutschen Halberstadt in anderen Kategorien gedacht. Seit fast 25 Jahren läuft in der dortigen Burchardikirche ein Orgelstück, dessen Dauer auf 639 Jahre angelegt ist. Am Mittwoch (5. August) stand nach zwei Jahren wieder ein Klangwechsel an - der bisher siebzehnte. Ein a' wird hinzugefügt, also die entsprechende Pfeife in die kleine Orgel gesteckt. Sie sorgt dann für einen Acht-Klang - es werde einen schönen Klangteppich geben, sagte Anneli Borgmann, die seit knapp einem Jahr Kuratoriumsvorsitzende der John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt ist, zur dpa. Zuletzt wurde 2024 die siebte Orgelpfeife aktiviert, sie soll bis 2028 erklingen. Der nächste Klangwechsel steht im Oktober 2027 an, 2028 gibt es sogar zwei, ebenso im Jahr 2030. „Wir sind in bewegten Zeiten“, so Borgmann.

Gestartet wurde das Projekt, das auf einer Spielanweisung des amerikanischen Komponisten John Cage (1912-1992) beruht, im Jahr 2001. Cage - einer der wichtigsten Innovatoren der zeitgenössischen Musik - war an konzeptuellen Ideen interessiert, die das Verständnis des musikalischen Raums erweitern - sein vielleicht bekanntestes Stück „4'33“, das aus viereinhalb Minuten Stille besteht, war dabei - was die Dauer angeht - aber noch relativ nahe am typischen Drei-Minuten-Popsong.