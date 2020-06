Kirchschlager: "Provinz ist in den Köpfen"

Wie aber kam Kirchschlager auf diese Idee? "Ich komme ja aus dem Salzburgischen, und da hat man mich eines Tages gefragt, ob ich nicht einen Benefiz-Liederabend geben würde. Ich habe zugesagt, und es war eine wunderschöne Erfahrung, vor Menschen zu singen, die zum ersten Mal Mahler oder Schubert gehört haben. Nach dem Auftritt kam etwa ein Mann zu mir und meinte: ,Dass mir der Mahler so g’fallt, hätt’ i mir nit denkt." Man muss also nur die Berührungsängste abbauen."

Gesagt, getan. In Pianist Robert Lehrbaumer fand Kirchschlager den passenden Mitstreiter, aber "das Ganze hat inzwischen so eine tolle Eigendynamik entwickelt, es haben sich so viele Türen geöffnet – das ist unglaublich."

So sprang etwa das Label Preiser auf und produzierte vorab eine CD der " Liederreise". Zusätzlich wird im September ein "Liederreisebuch" (Autorin: Ursula Magnes, Styria-Verlag) erscheinen. Auch das Konzerthaus fand Kirchschlagers Engagement so gut, dass am 5. Oktober ein Abschlusskonzert zu diesem Projekt stattfinden wird.

Ebenfalls von der " Liederreise" angetan, ist Hubert von Goisern. "Er bot mir an, mit ihm gemeinsam ein neues Projekt zu entwickeln, das die Brücken vom so genannten Kunstlied hin zum Volkslied schlagen soll. Darauf freue ich mich sehr. Hier ist der Musikverein mit