Lösung für gefährdete Kinofilme: Ministerium macht frisches Geld locker

Antragsstopp noch nicht gelöst

Die ungewöhnlich vielen Anträge noch Ende des Vorjahres hatten zum Teil aber auch mit einer angekündigten Verschärfung der Richtlinien zu tun, wie der KURIER berichtete. In Kombination mit der durch die anhaltende Regierungsbildung unsicheren Budgetlage führte dies am 15. Jänner zu einem Antragsstopp für ÖFI+. Dieser Stopp ist mit der aktuellen Finanzierung noch nicht behoben. Das fürs Budgetjahr 2025 vorgesehene Geld ist bereits jetzt mehr als ausgeschöpft.

Mit der jetzigen Übereinkunft mit dem Finanzministerium löse das Ministerium sein "Versprechen gegenüber der Filmwirtschaft" ein, so Kogler. Er appelliert an eine zukünftige Bundesregierung, "auch in den kommenden Jahren für eine ausreichende Finanzierung" zu sorgen.

Internationale Reputation

Von einem "guten Tag für den österreichischen Film" spricht Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des WKÖ-Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft. "Das bedeutet insbesondere, dass die Dreharbeiten österreichischer und internationaler Filme sichergestellt sind und wie geplant stattfinden können".

Planungssicherheit sei bei der Umsetzung von Filmproduktionen ein wesentlicher Faktor. Die nun sichergestellte Bedeckung setze laut Dumreicher-Ivanceanu den Ministerratschluss von Juli 2022 um, wonach das Modell ungedeckelt zur Verfügung stehen soll. Dies sei umso wichtiger, "als die internationale Reputation des österreichischen Films manifest ist: auf der Berlinale 2025, die kommende Woche beginnt, sind neun Filme aus Österreich vertreten.“