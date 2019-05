Kinofilm "Gehört, gesehen": Eintauchen in die Wundertüte Ö1

Der Stil von „Gehört, gesehen“ ist unaufgeregt und reduziert: keine Interviews, kein Erzähler, kaum Kamerabewegungen. Paede: „Es war uns schon wichtig, mit der Kamera direkt in die Dialoge zu gehen. Aber wir wollten nur die ruhigen Beobachter sein, sozusagen die Fliege an der Wand, die an diesen Momenten teilhat. Wir kommen beide aus der Position des direct cinema, des beobachtenden Dokumentarfilms, und wollen, dass das Publikum etwas so unmittelbar erleben kann, wie wir es als Filmer auch erleben. Selber etwas erleben, selber beobachten, selber zu Schlüssen kommen.“

"Das ist der permanente Kampf, den wir als Dokumentarfilmer ja auch kennen"

Hatten die beiden den Eindruck, dass trotz allen Qualitätsbewusstseins bei Ö1 auch auf die Quote geschielt wird? – Brossmann: „Naja, es besteht schon großes Interesse an den Rückmeldungen aus dem Kundencenter, die in einem wöchentlichen Report zusammengefasst werden. Gleichzeitig muss sich der Sender über den großen Radiotest legitimieren, was seine Ausgaben betrifft. Dadurch hat Senderchef Peter Klein unmittelbares Interesse daran, dass die Hörerzahlen zumindest konstant bleiben“.

Paede: „Das ist der permanente Kampf, den wir als Dokumentarfilmer ja auch kennen. Nämlich, dem eigenen Anspruch innerhalb der technischen und finanziellen Möglichkeiten gerecht zu werden, aber auch den Bedürfnissen des Publikums zu entsprechen und sich nicht selbst zu verraten. Was mir bei den Menschen bei Ö1 imponiert ist, dass sie sich sehr treu bleiben. Man könnte gewisse Dinge populärer gestalten und mehr Hörer generieren, aber das machen sie nicht. Würden sie nie tun.“