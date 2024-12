Kinofilm "Das Biest": „Léa ist stärker als die Kamera“

Allzweckwaffe

Charismatisches Zentrum des Science-Fiction-Melodrams, wie Bonello es nennt, ist Frankreichs Cine-Allzweckwaffe Léa Seydoux, die in Bond-Filmen ebenso gute Figur macht wie in den verschrobenen Petitessen eines Quentin Dupieux – oder in Bonellos eigenwilliger Filmkunst. Sie spielt Gabrielle, der in den Pariser Salons der Jahrhundertwende der junge Louis (George MacKay) begegnet. Ihm vertraut sie ihre Ängste an: Sie fürchte, es werde ihr etwas Schreckliches zustoßen. Ein Biest warte nur darauf, sie zu kriegen. Eine tiefe Angst, die Gabrielle in ihrem Mäandern durch die Zeit ständig begleitet.

Bonello arbeitete zum dritten Mal mit Seydoux (nach ,Saint Laurent“ und ,De la guerre“) und schrieb ihr die Rolle auf den Leib. „Sie ist alterslos, kann Figuren in jeder Zeit und Epoche darstellen“, sagt der Regisseur. „Ihre Aura ist mysteriös: Auch wenn du die Kamera stundenlang auf sie richtest, weißt du nie genau, was in ihr vorgeht. Das ist eine außergewöhnliche Qualität – die Kamera liebt dieses Undurchdringliche. Léa ist für mich stärker als die Kamera“.

Das titelgebende Biest ist für Bonello etwas, das stets präsent und fühlbar ist, man aber nie zu sehen bekommt. Eine abstrakte Ahnung von Schrecklichem, ein Menetekel, das die Seele zerfrisst. Bonello interpretiert das Biest „als Angst vor der Liebe. Aber bis die Protagonisten des Films das erkennen, ist es für sie schon zu spät.“