"Mrs. America": Kinder statt Karriere, Rosen statt Rechte

Mit großem Erfolg lief „Mrs. America“ im Frühjahr in den USA, nun startet die Serie hierzulande auf dem Bezahlsender Sky. Im Mittelpunkt steht Phyllis Schlafly, die als Gegnerin der Gleichstellung von Mann und Frau in den 1970er-Jahren Geschichte schrieb. Verkörpert wird sie von Cate Blanchett, die in dieser Rolle brilliert. Sie zeigt Schlafly nicht nur als konservative Politikerin und erklärte Antifeministin, sondern auch als gespaltene Persönlichkeit, die nicht kapieren will, dass sie eigentlich gegen sich selbst kampagnisiert.