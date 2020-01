Kiffer im Streit mit der Antilopen Gang

Es könnte aber schon auch ironisch gemeint sein, wenn Danger Dan, sein Bruder Tobias „Panik Panzer“ Pongratz und Koljah Podkowik in dem Songs alle Klischees über Kiffer bemühen. Allerdings: „Koljah und ich haben unsere Jugend verkifft. Und wir haben sehr viele Freunde, die später nicht damit aufgehört haben. Deshalb können wir gut beobachten, was da passiert.“ Die Frage, was an dem Lied ernst und was Ironie ist, lässt Daniel Pongratz trotzdem offen: „Das haben sich die Leute schon vor zehn Jahren bei unserem Song ,Fick die Uni’ gefragt. Auch damals war es uns ein Fest, alle darüber im Unklaren zu lassen.“