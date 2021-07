Kerkeling: Noch keine Absage an ZDF

Thomas Gottschalk hatte sich in den vergangenen Monaten positiv über Kerkeling als möglichen Nachfolger geäußert. " Hape macht alles, was er macht, gut. Was er nicht kann, das lässt er bleiben." Am 5. November, in der vorletzten Sendung mit Gottschalk, wird auch Hape Kerkeling Gast der Wettshow sein.



Vielleicht wird aber auch Johannes B. Kerner wieder eine heiße Aktie für den Job als "Wetten, dass ..?"-Moderator. Am Dienstag wurde publik, dass Kerner seine nach ihm benannte Talkshow auf SAT 1. einstellt. "Ja, es stimmt, Johannes B. Kerner wird am 15. Dezember in Form eines Jahresrückblicks zum letzten Mal sein Magazin präsentieren", so Sat.1. Laut Bild.de war Kerner mit der Show nie wirklich zufrieden. Die Champions League wird er aber weiter auf dem Sender moderieren.