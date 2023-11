Keine Zukunft der Kirche ohne Ehrenamtliche

Sie sind (kirchen)politisch nicht unbedingt auf einer Linie: Paul M. Zulehner, einer der namhaftesten Pastoraltheologen und Religionssoziologen des deutschen Sprachraums, und Armin Haiderer, langjähriger (2008–2022) Präsident der Katholischen Aktion der Diözese St. Pölten. Was beide indes umtreibt, ist die Frage nach der Zukunft(sfähigkeit) der Kirche. Und ihre Antwort darauf lautet: „Ehrenamt macht die Kirchen zukunftsfit“ (auch die Funktion eines KA-Präsidenten ist ehrenamtlich; im Brotberuf ist Haiderer Lehrer).

Diese Einsicht ist nicht einfach dem Priestermangel geschuldet – vielmehr kann der Mangel ein Katalysator für ein vertieftes Verständnis sein, dass Kirche nicht nur Papst, Bischöfe und Priester sind, sondern alle Getauften. Diese aber sind es, welche Kirche lebendig machen, indem sie in unterschiedlichster Form an und in ihr mitwirken. Die Herausforderung besteht freilich darin, Menschen zu finden, die zu ehrenamtlichem Engagement bereit sind.