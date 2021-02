Keine österreichischen Filme auf der Berlinale

Roter Teppich war gestern. Dort, wo heute die Gala-Gäste anlässlich der Eröffnung der 71. Berlinale Richtung Kino strömen sollten, bleiben die Pforten geschlossen. Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian und Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek saßen alleine im leeren Kino und verlauteten per Livestream die Ablaufbedingungen der Berlinale im Zeichen der Pandemie.

Die 71. Ausgabe findet heuer zu zwei Terminen statt: Anfang März wird es einen Online-Branchentreff mit Wettbewerb geben, der dann im Juni – hoffentlich – im Kino dem Publikum gezeigt werden zu kann.

Fünfzehn Filme laufen im Hauptwettbewerb um den Goldenen Bären, österreichische Produktionen sind allerdings heuer keine darunter.

Dafür schicken die deutschen Nachbarn vier Filme ins Rennen, unter anderem das Regiedebüt „Nebenan“ von Schauspieler Daniel Brühl. Er selbst spielt in der schwarzen Komödie einen Schauspieler, der in einer Kneipe am Prenzlauer Berg von einem Nachbarn mit Enthüllungen über sein Privatleben konfrontiert wird. Das Drehbuch verfasste dem Vernehmen nach Daniel Kehlmann.