Keine neuen Knollennasen mehr: Cartoonzeichner Mordillo ist tot

Durchbruch Ende der 1960er Jahre

Nach Stationen unter anderem in Lima, New York und Paris gelang ihm Ende der 60er-Jahre der Durchbruch: mit der Veröffentlichung seiner Cartoons in Paris Match und dann auch im Stern und anderen führenden Magazinen rund um die Welt. Selbst in China fand Mordillo viele Fans. In den 70er-Jahren galt er als meistveröffentlichter Zeichner weltweit.

Immer wieder ließ sich Mordillo von Städten inspirieren, als Hommage an Dresden zeichnete er die Frauenkirche in seinem Stil. Große, rundliche Mordillo-Figuren tummeln sich auch in Zeichnungen mit dem Schiefen Turm von Pisa, Big Ben in London und dem Roten Platz in Moskau.

Früher brauchte er zum Arbeiten immer Musik. Ab dem 80. Lebensjahr bevorzugte er die Stille. In Medien publizierte er zuletzt kaum mehr. Über Kalender, Puzzles, Bücher für Groß und Klein, T-Shirts, Plüschtiere und Uhren fanden seine drolligen Figuren aber weiterhin viel Verbreitung.

Schwer getroffen hatte den Freigeist 2015 der Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. "Es gibt eine Zeit davor und danach (...) Es ist gefährlicher geworden, zu zeichnen", sagte er danach bei einer Ausstellungseröffnung im Karikaturenmuseum Krems.

Warum er überhaupt mit dem Zeichen anfing? Als Fünfjähriger sah er im Kino Schneewittchen. "Ich hörte nicht mehr auf zu zeichnen." Mordillo blieb bis ins hohe Alter produktiv: Um fünf Uhr morgens saß er schon am Zeichentisch, fast täglich beendete er ein Bild, immer von Hand. Den Computer brauchte er nur, um die Bilder hochzuladen.

Seit mehreren Jahren arbeitete er zudem in Zusammenarbeit mit einer deutschen Produktionsfirma an einem Zeichentrick-Film seiner Figuren. Die Hauptperson in " Crazy Island" ist eine Giraffe - Mordillos beliebtestes Tier in seinen Zeichnungen -, die einen Tausendfüßler als Gegenspieler hat. Erstmals sollten seine Figuren in dem 3D-Film auch sprechen.

"Was er mit seinen Bildern betreibt, ist reine Philosophie", sagt Hugo Maradei, Direktor des Humor-Museums von Buenos Aires. "Man kann sich anmaßen, universal zu sein, aber nicht jeder kommt wie Mordillo überall an." Vor einigen Jahren erläuterte Mordillo den Sinn seiner Arbeit so: "Jeder muss immer wieder lachen und sich fröhlich und glücklich fühlen, es gibt zu viel Leid in der Welt."