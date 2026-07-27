Keigo Higashino, einer der erfolgreichsten Krimiautoren Japans, ist tot. Higashino sei am 23. Juli an den Folgen von Darmkrebs gestorben, teilte sein japanischer Verlag Kodansha am Montag mit. Er wurde 68 Jahre alt. Higashinos Werk umfasst 106 Bücher.

Sein Krimi „Verdächtige Geliebte“ (so der Titel der deutschen Übersetzung bei Klett-Cotta) wurde allein in Japan mehr als zwei Millionen Mal verkauft.

Higashino wurde 1958 in Osaka geboren und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er galt als Meister des psychologischen Krimis. In seinen Romanen steht häufig nicht nur die Aufklärung eines Verbrechens, sondern vor allem die Motive und inneren Konflikte der Figuren im Mittelpunkt.