Kehlmann-Verfilmung: Vermessene Langeweile

Detlev Buck ist nicht der Erste, der an einer Literaturverfilmung scheitert. Ihm half auch nicht, dass Autor Daniel Kehlmann höchstpersönlich am Drehbuch mitschrieb und tatkräftig dabei mitwirkte, seinen Weltbestseller "Die Vermessung der Welt" von 2005 in respektable Bilder zu schlichten. Alles, was Kehlmanns Erfolgsroman über die beiden deutschen Ausnahmetalente – den Naturforscher Alexander von Humboldt und den Mathematiker Carl Friedrich Gauß – smart, witzig und raffiniert machte, ist bei Buck klamottenhaft und vordergründig. Wo Kehlmann ironisch und scharfzüngig in der indirekten Rede erzählt, buchstabiert Buck jede Gefühlsregung wie im Sprechtheater aus. Es ist, als würde man durch ein Guckloch auf eine biedermeierliche Bühne schauen und verkleideten Menschen beim Reden zusehen. Da steht Karl Markovics mit weißer Perücke wie Lehrer Lämpel und versohlt dem kleinen Gauß den Hintern, weil er zu gescheit ist. Michael Maertens gibt den leicht debilen Landesfürsten, der arme Buben wie Gauß fördern soll, eine Spur zu hingebungsvoll.

Und Sunnyi Melles, die so weiß angestaubt ist, als hätte man sie in Mehl gewälzt, outriert in ihrer Rolle als Humboldts Adelsmutter am Rande der Selbstpersiflage. Dagegen verhalten sich Florian David Fitz als Gauß und Albrecht Abraham Schuch als Humboldt vergleichsweise unauffällig.

Um besonders die exotischen Abenteuerreisen von Humboldt eindrucksvoll bannen zu können, ging Buck mit aufwendiger 3-D-Technik auf Bilderjagd. Mit offenem Mund starrt die Kamera begeistert auf die Wunder der Natur – etwa einen nackten Frauenhintern –, entzückt sich an einem fliegenden Schmetterling oder verliebt sich in eine zarte Feder, die bedeutungsreich durchs Bild taumelt. Das ergibt eine wahrlich eindrucksvolle "Universum"-Folge für Fortgeschrittene, tut aber für die dramaturgische Entwicklung der elendslangen Geschichte wenig zur Sache.

Während der begüterte Humboldt mit seinem Reisebegleiter die Welt erforscht und in Südamerika die Läuse auf den Köpfen der Eingeborenen zählt, quält sich der ärmliche Gauß in seiner deutschen Kleinstadt mit Mathematik und Frauen herum.

Keine Sekunde etwa wird jenes bittere Gefühl der Einsamkeit spürbar, das Gauß in der schlagartigen Erkenntnis befällt, seiner eigenen Zeit ein paar Hundert Jahre voraus zu sein. Was Kehlmann in seinem Roman in knappen Sätzen an Emotion suggeriert, kann Buck aus keinem Einzigen seiner bombastischen Bilder herauspressen.

Doch das alles, man könnte es verzeihen, wäre die " Vermessung der Welt" wenigstens unterhaltsam – und nicht nur vermessene Langeweile.



KURIER-Wertung: ** von *****

INFO: DRAMA D 2012. 125 Min. Von Detlev Buck. Mit Albrecht Abraham Schuch, Florian David Fitz, Vicky Krieps.