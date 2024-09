Kathryn Crosby, Witwe von US-Sänger und Filmstar Bing Crosby, gestorben

Kathryn Crosby ist gestorben: Vielleicht hätte diese Meldung eine größere Resonanz, wenn die 1933 als Kathryn Grandstaff in Texas geborene Schauspielerin, die ihre Karriere als Kathryn Grant begann, länger im Filmbusiness verblieben wäre. Doch 1953 traf sie auf Bing Crosby - den Top-Star der US-Unterhaltungsindustrie und mit Hits wie "White Christmas" bis heute eine Ikone des Nachkriegs-Wohlstands, und heiratete ihn 1957. Von da an war sie "Ms. Bing Crosby" - nach dem Tod des Entertainers 1976 dessen Witwe.

Wie die "New York Times" in ihrem Nachruf schreibt, war die Ehe von Kathryn und Bing Crosby das Musterbeispiel einer Verbindung, in der die Frau ihre Karriere den Wüschen des Mannes unterordnen musste. Nachdem das Starlet Bing Crosby kennengelernt hatte - sie schrieb eine Kolumne mit dem Titel "Texas Girl in Hollywood" für ihr Lokalblatt zuhause, ein Interview mit dem Star geriet zum Date-Dinner - dauerte es relativ lange, bis die Hochzeit stattfand, Crosby war ständig auf Tour und unterhielt auch andere Beziehungen, u. a. zu seiner Filmpartnerin Grace Kelly.