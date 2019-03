Katholische Mode sorgt für Ausstellungshit des Jahres 2018

Das Art Newspaper hat am Sonntag sein jährliches Ranking der bestbesuchten Ausstellungen und Museen veröffentlicht. Dabei belegt das New Yorker Metropolitan Museum, das vom Österreicher Max Hollein geleitet wird, zwei Spitzenplätze: Die von der Modeabteilung des Museums ausgerichtete Schau "Heavenly Bodies - Fashion and the Catholic Imagination" war demnach die populärste Ausstellung des Jahres 2018. auf Platz 2 folgte die Präsentation von Zeichnungen Michelangelos im "Met".

Die Ausstellung "Heavenly Bodies", die historische christliche Kunst mit Haute Couture kombinierte, wurde laut Art Newspaper von rund 1,7 Millionen Menschen gesehen. Pro Tag begehrten im Schnitt fast 11.000 Personen Einlass in die Schau, die am Hauptgebäude an der Fifth Avenue ihr Zentrum hatte und auch noch die Dependance des Museums in "The Cloisters" an der Nordspitze Manhattans bespielte.

Nebender genre-übergreifen den Thematik, die nicht nur Kunstfans ansprach, leistete gewiss auch die " Met Gala" ihren Beitrag, um die Popularität der Präsentation zu pushen. Bei der jährlichen Mega-Kostümparty treten Stars in ausgefallenen Gewändern auf, unter anderem waren Rihanna, Madonna, Nicki Minaj und Beyoncé dabei.