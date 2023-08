Kassenschlager "Barbie": Schon mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt

US-Regisseurin Greta Gerwig hat mit dem Kassenschlager "Barbie" Geschichte geschrieben: Als erste Frau und Solo-Regisseurin spielte sie mit ihrer Satire ├╝ber die ber├╝hmte Spielzeugpuppe weltweit bisher mehr als eine Milliarde Dollar (rund 910 Millionen Euro) an den Kinokassen ein, wie das Hollywood-Studio Warner Bros. am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

Nur zweieinhalb Wochen nach dem Start habe der Film mit Margot Robbie (33) als Barbie und Ryan Gosling (42) als Ken in den US-Kinos etwa 459 Millionen Dollar und im Ausland etwa 572 Millionen Dollar erbracht. "Barbillion" habe selbst ihre optimistischsten Prognosen ├╝bertroffen, sagten die Studio-Vertriebschefs von Warner Bros., Jeff Goldstein und Andrew Cripps: "Niemand au├čer Greta Gerwig h├Ątte diese generations├╝bergreifende Ikone und ihre Welt in einer so witzigen, emotionalen und unterhaltsamen Geschichte zum Leben erwecken k├Ânnen (...)." Die 40 Jahre alte Regisseurin ("Lady Bird") habe die Welt buchst├Ąblich pink gef├Ąrbt.

Ôץ Lesen Sie hier mehr: Mythos Barbie: Mehr als nur eine Puppe