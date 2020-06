Lucky Luke ritt nach Krems

Ja, das war mein erstes Comic-Heft. Gleich danach kam. Meine Mutter war beunruhigt darüber, dass ich so viele Comics las, also schlossen wir einen Pakt: Für jeden Comic musste ich vier „normale“ Bücher lesen. Sie können sich vorstellen, dass ich viel las.

Nicht nur Ihre Mutter war damals skeptisch.

In der Familie meiner Mutter herrschte das Credo: Man muss alles ausprobieren. Sie war eine verarmte Aristokratin. Ich konnte also weder Klavier noch reiten lernen, das war alles zu teuer. Also gab sie mir eine gute literarische Erziehung. Das hat mich auch zu den Comics gebracht. Heute noch lese ich mindestens zwei Bücher pro Woche.

Wenn man die ersten Zeichnungen von Morris sieht, erkennt man eine große Veränderung zu später. Er war zu Beginn nicht besonders gut. Sie hingegen mussten gleich hundert Prozent geben.

Sagen wir so: Die Abenteuer von Lucky Luke sind direkt nach dem Krieg entstanden und Morris war sehr von den Zeichentrickfilmen beeinflusst. Deshalb hatte Lucky Luke am Anfang nur vier Finger und sah komplett anders aus. Es dauerte drei, vier Jahre, bis er seine Form fand. Für mich war es wichtig, hier Kontinuität zu schaffen. Ich wollte nichts ändern – ich hatte nicht das Bedürfnis, die Serie zu revolutionieren. Ich wusste, dass ich in große Fußstapfen steige. Ich glaube, ich hab’s geschafft.