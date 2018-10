Kammerschauspieler Sebastian Fischer verstorben - 24 Jahre an der Burg

Kammerschauspieler Sebastian Fischer, der am Burgtheater unter den Direktionen Haeusserman, Hoffmann, Klingenberg, Benning und Peymann 24 Jahre lang in rund 50 Rollen zu sehen war, ist tot. Er verstarb am 17. Oktober mit 90 Jahren, teilte das Burgtheater mit. .

Fischer wurde am 2. September 1928 in Berlin geboren. Nach seiner Schauspielausbildung folgten in den 1950er und 1960er Jahren langjährige Engagements am Hebbel-Theaters, Berliner Schlossparktheater und Schillertheater sowie am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Von 1963 bis 1987 spielte er am Burgtheater, darunter die Titelrolle in Goethes Clavigo, Marcus Antonius in Julius Caesar von Shakespeare, AlfonsII., Herzog von Ferrara in Torquato Tasso von Goethe und Ein Schauspieler in Arturo Ui von Bertolt Brecht. Fischer war auch ein häufig eingesetzter Synchronsprecher. In Filmen der fünfziger Jahre synchronisierte er mehrmals Tony Curtis. Ab 1962 war er rund 10 Jahre lang der Standardsprecher von Peter O’Toole.