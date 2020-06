Kärntner Theater: "Genug politische Brisanz"

Anfänge: Florian Scholz, geboren 1970 in Heidelberg, wurde an der Berliner " Ernst Busch"-Schule als Schauspieler ausgebildet. Er trat u. a. am Gorki Theater und an der Schaubühne auf. Zuletzt war er an der Bayerischen Staatsoper unter Nikolaus Bachler für internationale Projekte und Sonderprojekte zuständig.

Zukunft: Scholz nennt Bachler sein großes Vorbild. Wie er will er "Impresario" sein und nicht – wie seine Vorgänger Pflegerl und Köpplinger – selbst inszenieren: "Emotionen sollen auf der Bühne stattfinden, hinter den Kulissen bin ich für Ruhe zuständig." Mit Bachler gibt es ab 25. 10. die Koproduktion "Das schlaue Füchslein".

