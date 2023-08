Kabarettist Bernhard Ludwig ist gestorben

Kabarettist Bernhard Ludwig ist tot. Er starb am Dienstag im 75. Lebensjahr, gab die Agentur Hoanzl am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.



Ludwig leitete seit vielen Jahren Seminare mit verhaltenstherapeutischen Änderungsprogrammen für Herzinfarkt-, Bluthochdruck- und Übergewicht-Patienten. Er habe "früh erkannt, dass Änderungen der Lebensweise mit Humor leichter zu bewerkstelligen sind", so Hoanzl.