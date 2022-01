So ist Thomas Maurers neues Programm: "Es ist ja alles nur mehr pervers“

Wer heutzutage alles richtig machen will, hat’s schwer. Maurer will als Zeitgenosse „woke“ wirken, also wachsam sein für Diskriminierungen und Missstände, will wohl gendern, „aber Traditionsbegriffe wie Arschloch oder Nazi ungegendert belassen“, außerdem die Queer-, Trans- und Interpersonen nicht vergessen, aber stellt fest: „Man kann ja nix dafür, dass man nicht g’scheit divers ist.“

Im Programm geht es unter anderem um Political Correctness, das ethische Dilemma von Leben und Ökobilanz, Selbstoptimierung, Süchte vom „Trottel-Hattrick“ Zigaretten bis Heroin: „Aufhören ist ein Anfang.“

Außerdem um die Azteken, eine Taliban-Doku mit Andreas Hofer, den Space Penetrator von Jeff Bezos und wie „Werkfahrzeuge am Todesstern“ anmutende SUVs.