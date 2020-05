Fröhlich plappert der Moped

Eines vorweg: Das Klischee von den ewig plappernden Frauen stimmt nicht. Den wirklichen Blödsinn reden nämlich die Männer – und, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, sogar das besser als die Frauen.

Dieses Resümee zogen die Gebrüder Moped am Dienstagabend bei der Premiere ihres neuen Programmes „ Männerversteher“. Überraschend kam das nicht. Im Wortstakkato stellten die Gebrüder Moped zuvor eine Theorie nach der anderen in den ausverkauften Raum des Kabarett Niedermair. So sollen sich alle Tiere in drei Arten einteilen lassen. Fisch. Fliegen. Und alles, was auf dem Land ist, ist eben ein Pferd. So einfach wär’s. Würden Fliegen nicht auch einmal auf dem Boden landen und so mal schnell zu temporären Pferden mutieren. Und was passiert, wenn ein Fisch in der Bratpfanne landet, wollen wir erst gar nicht erläutern. Nur so viel vielleicht: Letzten Endes werden eh alle Pferd. Also eh Wurscht. Oder Lasagne.