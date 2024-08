Justin Timberlakes Musikshow: Wasser bis zum Hals

Aber auch der Star selbst zeigt sich auf der Höhe seiner Profession. Er ist perfekt bei Stimme, wechselt mühelos zwischen Soul, Funk, Pop und Dance. Er spielt bei seinem Hit „Señorita“ ein Pianino und ist ansonsten ständig in Bewegung. Dabei ist er präzise synchron, wenn er sich in die Choreografie seiner Tänzer einklinkt, und der souveräne, elegante Showman, der weiß, wie er die Massen bewegen kann, wenn er sich wieder ausklinkt.

Das liegt an den Tennessee Kids, der hervorragenden Band von Timberlake. Die versierten Musiker spielen fast alles live. Vier Bläser geben den neuen Songs, aber auch den später folgenden Hits mit Saxofon und Trompete soulige Vibes, setzen mit Tuba und Querflöte neue Akzente und verbreiten eine Lebenslust, die das Publikum sofort in das Jetzt und den Genuss des Moments katapultiert.

Gitarre hinten links, Klavier hinten rechts

Er ist auch permanent bemüht, allen Fans in der riesigen Halle ein möglichst eindrückliches Erlebnis zu bieten. Als er für sieben Songs auf die Zweitbühne vor den hinteren Rängen wechselt, tut er das, indem er mit den Bläsern, den Tänzern und dem dreiköpfigen Backgroundchor auf einer Seite des Parketts zum Song „Play“ durch das Publikum tanzt. Dort angekommen singt er „Suit & Tie“, die akustische Version von „What Goes Around . . . Comes Around“ oder „Selfish“, spielt dabei die Gitarre im linken hinteren Eck und das Klavier im rechten, um allen eine Zeit lang möglichst nahe zu kommen.

Er fragt, wie viele Leute ihn das erste Mal auf der Bühne sehen und wie viele schon mehrere Konzerte genossen haben. Natürlich kreischt die überwiegende Mehrheit bei der zweiten Option. Trotzdem wendet er sich zuerst and die Erstlingsbesucher: „Ich hoffe, ihr spürt die Liebe, die in dieser Halle ist, denn mit den anderen bin ich aufgewachsen. Sie sind mir seit 25 Jahren treu und ich muss mich immer wieder zwicken, weil ich kaum glauben kann, dass ihr alle immer noch in solchen Massen kommt, um mich zu sehen.“ Als Dank performt er einen ganzen weiteren Song, während er am anderen Rand des Parketts wieder durchs Publikum zurück auf die Hauptbühne geht.