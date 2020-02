Justin Biebers neues Album: Ein leeres Bild vom Mann

Was Bieber auf „ Changes“ erzählt, ist – in abgenützten Redewendungen –, was er an ihr liebt und was er sich von ihr wünscht. Aber nichts daran klingt liebevoll, flammend oder erotisch. Trotz hervorragender Produktion wirkt alles hohl und leer. „ Changes“ ist nicht der leidenschaftliche Ausdruck der Gefühle eines Künstlers, sondern ein von Vollprofis entwickeltes Produkt, das gewissen Vorgaben genügen muss.

„ Changes“ genügt auch der Vorgabe, dass Bieber kontinuierlich sexuelle Anspielungen machen muss, um das Mannesimage-Image zu festigen. Was beim Hörer ankommt, klingt aber, als würde er gelangweilt eine Liste von entsprechenden Synonymen vorlesen. Nur wenige Melodien, wie das mit Quavo aufgenommene „Intentions“ und das auf einer einsamen Akustik-Gitarre basierende „That’s What Love Is“, bleiben länger hängen. Der Rest aber ist grandios gemachter Pop, der niemanden stören wird, aber genau deshalb auch nicht mitreißen kann.