Das Monster im Wohnzimmer

Der Fotograf wurde 1977 im steirischen Judenburg geboren und lebt in Wien. Seit 2005 arbeitet er als freier Fotograf für verschiedene Firmen und Projekte. In diesem Jahr erhielt er den renommierten Lead Award in Deutschland. Große Aufmerksamkeit erregte er bisher mit seinen Serien und Büchern "Fürs Leben gezeichnet", "Middle Class Utopia" und "Skeletons in the Closet". Noch bis zum 23. November zeigt die Wiener Anzenberger Galerie die Serie "One Third".

Homepage: Klaus Pichler