"Jumanji – Willkommen im Dschungel": Sitcom im Dschungelcamp

Nachdem sich Hollywood im Retro-Rausch der Remakes, Sequels und Prequels befindet, war es nur eine Frage der Zeit, wann der Fantasy-Hit "Jumanji" mit Robin Williams seine flotte Fortsetzung finden würde. Und nun ist es so weit, hurra. Eine Gruppe unbedarfter Schüler räumt die Rumpelkammer der Schule auf und findet ein magisches Videospiel. Einer der Burschen fummelt an der Konsole herum – flugs flutschen die Teenies ins Jumanji-Spiel und finden sich im Dschungel wieder. Der Witz (und der Unterschied zum Original) besteht darin, dass sich die Jugendlichen in Erwachsene transformieren – und dabei unerwartete Formen annehmen.

Der untergewichtige Klassen-Nerd verwandelt sich ausgerechnet in "The Rock" Dwayne Johnson und versteht die längste Zeit nicht, wie er seine Muskelpakete portionieren soll. Der coolste Sportler der Schule schrumpft auf die Größe des afroamerikanischen Comedian Kevin Hart zusammen und reagiert allergisch auf Kuchen.Eine der Teenagerinnen – eine mausige Außenseiterin – wird als eine Art Laura Croft wieder geboren und weiß nicht genau, wie sie ihren nabelfreien Kampfbauch zur Geltung bringen soll.

Alt und fett

Am schlimmsten aber trifft es die Handy-süchtige Highschool-Blondine Bethany: Sie verwandelt sich ausgerechnet in Jack Black – einen "old fat guy", wie sie fassungslos feststellen muss.

Allein dieser Gender-Switch gibt Anlass zu endlosen Scherzen: Bethany entwickelt eine unglaubliche Faszination mit ihrem neuen ... Penis, dessen exakte Handhabe sie sich von den Kumpels ausführlich erklären lässt – vor allem während der ersten Pinkelpause.

Die Handlung selbst bewegt sich zwischen einer etwas schwachbrüstigen Neuauflage von "Indiana Jones" und leicht verwechselbarer Video-Spiel-Action, bei der es immer neue Abenteuer-Levels zu erreichen gilt.

Dass die Fortsetzung trotzdem so verblüffend unterhaltsam ist, verdankt sich dem charmanten Schauspieler-Ensemble: Es agiert wie eine schlagfertige Sitcom-Truppe im Dschungelcamp. Die größte Komik entsteht dadurch, dass sich Jugendliche im Körper eines Erwachsenen zurechtfinden müssen, der so gar nicht ihrem Selbstbild entspricht. Jack Black als manierierte Teenagerin auf Handy-Entzug ist dabei mindestens genauso lustig wie "The Rock", der sich in Schockstarre vor seinen eigenen Muckis befindet. Und Kevin Hart ist ohnehin eine Klasse für sich und bellt seine Pointen wie ein kläffender Terrier.

Übrigens: Jeder der Spieler hat drei Leben – und Jack Black verprasst sein erstes gleich im Bauch eines Rhinozeros. Wie es dort drinnen war – und vor allem, wie er wieder herausgekommen ist – "das willst du nicht wissen."

INFO: USA 2017. 119 Min. Von Jake Kasdan. Mit Wayne Johnson, Jack Black.

